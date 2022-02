Defensoria Pública inaugurou novas instalações em Além Paraíba

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) inaugurou novas instalações da Instituição na comarca de Além Paraíba, na Zona da Mata. A comarca abrange os municípios de Além Paraíba, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro.

A iniciativa dá continuidade à política institucional de oferecer instalações melhor estruturadas, custeadas com recursos próprios, para aprimorar o atendimento às assistidas e assistidos.

A solenidade de inauguração aconteceu nesta quinta-feira (24/2), com a presença do defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares; dentre outras autoridades.

Logo após o descerramento da placa, o padre Edmilson Ferreira de Souza abençoou o local. Em sua benção, o padre desejou àqueles que procuram a Defensoria Pública, assim como os que nela trabalham, encontrem a paz e a abundância de todos os bens materiais e espirituais. “Todos nós precisamos nos aperfeiçoar nas coisas que agradam ao Senhor, principalmente, no amor. E por meio das nossas atividades e ações temos a oportunidade de estarmos nos aperfeiçoando sempre”, enfatizou padre Edmilson.

Em seu pronunciamento, o defensor público-geral, Gério Soares, agradeceu a presença de todos, ressaltando a união de esforços. “Entregamos um serviço com mais qualidade, em um ambiente adequado, para que estas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade possam buscar no Estado o melhor serviço possível”.

Defensor-geral Gério Soares - Foto: Sônia Carvalho

Gério Soares parabenizou o trabalho desenvolvido na comarca, destacando que apesar de todas as dificuldades, as defensoras sempre o realizaram da melhor forma, “trazendo às assistidas e assistidos a dignidade do serviço público, muitas vezes não encontrada em outros setores’, completou o defensor-geral.

O vice-prefeito de Além Paraíba, José Márcio Fernandes, cumprimentou a todos ressaltando o momento importante para o município, assim como para Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro, que compõem a comarca. “É sempre bom ver a evolução do município, oferecendo uma estrutura de qualidade para a população e um serviço pautado no carinho, atenção e verdade”, completou.

Coordenadora local defensora pública Marta Xavier - Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A coordenadora local da unidade da DPMG na comarca, defensora pública Marta Xavier de Lima Gouvêa, relembrou os esforços de todos aqueles que contribuíram para o crescimento da Defensoria Pública ao longo dos anos. “O que oferecemos hoje para a população é resultado de um árduo trabalho de tantos que sempre contribuíram para que a Defensoria Pública pudesse oferecer um acolhimento especial para aqueles que a procuram”.

A coordenadora local substituta, defensora pública Ana Beatriz Laborinha Y Perez, agradeceu todo o percurso da Defensoria Pública na comarca, desde a sua reinstalação, em 2007, quando foi acolhida pelos demais órgãos de Justiça, até o tempo presente, com o investimento da Defensoria-Geral na comarca, oferecendo uma unidade totalmente estruturada e equipada. “Agradecemos ainda, as prefeituras de Além Paraíba, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro pelo apoio e a cessão de funcionários para atuarem na Defensoria Pública”, completou a defensora.

O presidente da Adep-MG, Fernando Campelo Martelleto, parabenizou defensoras da comarca, Marta Gouveia e Ana Beatriz Laborinha, assim como a Defensoria-Geral por proporcionar uma unidade tão bem estruturada à população de Além Paraíba. “Oferecendo um acolhimento digno, para que possam vir à casa da cidadania e receber das defensoras e dos servidores um serviço de qualidade, para que possam sair com o coração cheio de esperança por dias melhores”, completou Fernando Martelleto.

Vereadora Renata Guerini; a Coordenadora local defensora pública, Dra. Marta Xavier; e a promotora de Justiça, Dra. Adriana Carvalho Pereira. Foto: Sônia Carvalho

Presenças – Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara Municipal, vereador Mateus Felipe Lopes da Cruz; o diretor em exercício do Foro da comarca, juiz de Direito Marco Aurélio Souza Soares; a promotora de Justiça Adriana Carvalho Pereira; o padre Edmilson Ferreira de Souza; o subcomandante do 68º Batalhão de Polícia Militar major Ferraz; o comandante do 1º Pelotão da PM de Além Paraíba, tenente Carlos Roberto de Souza; o comandante da 52ª Companhia de Polícia Militar, capitão Amarildo de Sá Ferreira; o coordenador Regional da ADEP-MG, defensor público Davi Clériston; o presidente da 110ª Subsessão da OAB-MG, Maria Celeste Matos; a chefe de Gabinete da DPMG, defensora pública Raquel da Costa Dias; o defensor auxiliar da Defensoria-Geral, Wilson Hallak Rocha; o chefe da Assessoria Militar da DPMG, tenente coronel William Machado; a coordenadora da Regional Mata I e local em Juiz de Fora, defensora pública Rachel Tolomelli Campos; a coordenadora da Regional Mata II e local em Cataguases, defensora pública Eliana Maria de Oliveira Espíndola;; a coordenadora local em Ubá, defensora pública Paula Ávila Dantas Bruna; a defensora pública de Juiz de Fora Jeanne Barbosa; o proprietário do prédio sede da unidade, Djalma Pinheiro de Souza; a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Educacional Rogéria Aparecida de Souza Oliveira; servidores e servidoras; estagiários e estagiárias.

A cerimônia foi transmitida pelo canal da DPMG no You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=SnXM0JPIg-A&t=1369s

Defensoras e defensores públicos presentes na cerimônia - Foto: Sônia Carvalho

Estrutura

A nova sede foi estruturada para proporcionar atendimento cada vez mais qualificado às pessoas que procuram pelos serviços da Defensoria de Minas. Localizada próxima ao Fórum da comarca, facilitando o acesso dos assistidos, é composta por dois gabinetes, sala para recepção, triagem e atendimento.

Conta ainda com o Serviço de Atendimento Processual (SAP), que permite às pessoas assistidas saber sobre o andamento do seu processo, entregar documentos ou buscar uma informação, entre outros encaminhamentos, de forma rápida, sem a necessidade de agendamento.

Áreas de atuação

Duas defensoras públicas atuam em Além Paraíba nas áreas criminal, juizado especial criminal, família e sucessões, cível, infância cível e ato infracional.

São realizados, em média, 75 atendimentos por dia. Em 2021 foram realizados quase 7 mil atendimentos e orientações presenciais e remotos na unidade. No estado foram mais de 2,6 milhões atendimentos prestados pela DPMG.