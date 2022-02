CENTEP: matrículas para curso Técnico em Análises Clínicas

O Centro Técnico de Educação Profissional de Além Paraíba – CENTEP, localizado na Praça da Bandeira– está com matrículas abertas para o Curso Técnico em Análises Clínicas.

A CENTEP conta com todos os laboratórios adaptados para proporcionar um curso de extrema qualidade para o aluno.

A pessoa que se forma no Curso Técnico de Análises Clínicas tem muitas possibilidades de trabalho, podendo atuar em empresas privadas e órgãos públicos, tais como: hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios de análises clínicas, laboratórios de pesquisa, indústria de cosméticos, indústria alimentícia, indústria farmacêutica e instituições de ensino.

Os professores do Curso Técnico de Análises Clínicas da CENTEP preparam os alunos para diagnosticarem os mais variados tipos de doenças a partir de análises minuciosas dentro do laboratório, podendo também ser o responsável pela coleta de sangue na hora do exame.

Os profissionais formados em um Curso Técnico de Análises Clínicas também possuem conhecimentos e habilidades para: realizar testes laboratoriais, fazer análises microscópicas, realizar diversos exames específicos de acordo com solicitação médica, preparar a amostra do material colhido, orientar o paciente a respeito do tipo de exame e da coleta do material, operar, calibrar e manter os equipamentos em perfeitas condições e diagnosticar doenças de origem parasitárias.

Venha para o CENTEP

Tel:(32)2010-4228

WhatsApp:(32)98802-7509.

Rua Capitão Medeiros de Rezende, Praça da Bandeira, nº 52, Além Paraíba – MG.