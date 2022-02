Miguelzinho libera eventos no carnaval

Estamos retornando neste mês, para o novo site do Jornal AGORA, com a nossa coluna “Crescendo no Samba”. Por aqui, vamos registrar, para os leitores e amantes do carnaval além-paraibano, tudo o que for notícia da festa de momo municipal e até mesmo regional.

Pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia do novo coronavírus, neste ano de 2022 Além Paraíba não terá carnaval de rua e nem desfile de escolas de samba.

O prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, comunicou no início deste mês de fevereiro, que o carnaval oficial estaria cancelado. Alguns dias depois, Miguelzinho também cancelou todos os eventos, já que naquele momento, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apresentava um aumento extremamente significativo de casos de Covid. O mês de janeiro havia fechado com 1250 pessoas com covid-19 em Além Paraíba.

Na última semana, ainda segundo o Boletim Epidemiológico, os casos positivos de Covid começaram a diminuir, e, por conta disso, na última segunda-feira, 21 de fevereiro, o Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior revogou o seu Decreto nº 6.611 de 21 de Janeiro de 2022, que proibia a realização de eventos. Dessa forma, voltou a vigorar o Decreto nº 6.608/22, a partir do dia 22 de fevereiro de 2022. Os eventos em locais fechados, com lotação reduzida, vão poder acontecer.

É preciso ressaltar, entretanto, que mesmo com os números da Covid caindo, o município de Além Paraíba voltou a registrar mortes decorrentes da doença. Os meses de janeiro e fevereiro já computam 6 mortes por covid-19.

VAI TER CARNAVAL

Mesmo não tendo o tradicional carnaval de rua (Bloco Cachorro do Mato, Bloco das Piranhas, Bafo de Onça e Jegue Elétrico), e as Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos; com a revogação do decreto que proibia eventos, essas atividades vão poder ser realizadas, com 30% apenas da capacidade em lugares fechados. Bares e casas de festa já estão se movimentando para promover evento de carnaval, caso do Elegance Hall, Chopperia Locomotiva e Estação de Simplício.

Os tradicionais bailes de carnaval "Noite Tropical", no Além Paraíba Tênis Clube; e a "Noite do Hawaí", no Esporte Clube Independente, não vão acontecer.

O Esporte Clube Independente irá realizar apenas, durante o dia, atividades carnavalescas para os sócios, dentro da capacidade de pessoas determinada pelo Decreto Municipal da cidade do Carmo.



A casa de festa Ellegance Hall, vai promover de sábado a segunda-feira, o “Ellegance Carnival”. Sábado terá Érick Corrêa e o Dj Vermin; domingo, Diego Lacer e a Dj Júlia Torres; e, na segunda-feira, Gaguinho Dj e Gabriel Fernandes.

O bar Locomotiva vai realizar durante o dia, de sábado a terça-feira, música ao vivo para quem quiser comer um bom tira-gosto e tomar aquela cerveja gelada.



O Bar do Black vai oferecer a seus freqüentadores, na sexta-feira, música ao vivo com Gleicy e Acácio; domingo, Dj Heider Costa; e, segunda-feira, o melhor do sertanejo e forró com Jhony Marinato.

No dia 01 de março, na Chácara do Pica Pau, na Ilha Gama Cerqueira, vai acontecer o Animal Fantasy Folia, com a participação de Érick Corrêa, Banda Batidão Sertanejo e Dj Heider Costa.