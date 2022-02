Depois de um janeiro tenso, casos de Covid entram em queda em Além Paraíba

Após um mês de angústia, que foi o mês de janeiro passado, quando os casos positivos de covid chegaram a mais de 1.245 pessoas em 30 dias, a população de Além Paraíba, em especial os agentes públicos de saúde, da linha de frente da pandemia, começam a “respirar” aliviados.

Como já noticiado pelo site do jornal AGORA, o mês de janeiro entra para a história após registrar os mais altos números de casos positivos de covid durante os quase dois anos de pandemia. Vale lembrar, que o mês de janeiro de 2022 registrou mais casos do que a soma dos últimos oito meses (maio a dezembro) de 2021. De maio a dezembro de 2021 foram registrados 1184 casos- menos casos que os 1245 do último mês de janeiro.

Embora o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde tenha registrado alta no número de casos diários, a maioria das pessoas positivas ficaram isoladas em casa, sem precisar de internação hospitalar.

Infelizmente, neste período foram registrados quatro óbitos, subindo para 168 o número de mortes em decorrência da Covid em Além Paraíba.

Nesta primeira quinzena de fevereiro, os Boletins Epidemiológicos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde estão registrando queda nos casos positivos e suspeitos de pessoas com covid.

O Boletim Epidemiológico nº 660, de ontem, 15 de janeiro, registra 107 pessoas sob suspeita da doença, aguardando resultado de testes laboratoriais. Cento e treze pessoas estão confirmadas para covid no momento, sendo apenas 01 em isolamento clínico no Hospital São Salvador.