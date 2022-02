Equipe da Dengue divulga primeiro resultado de 2022

Entre os dias 11 e 13 de janeiro deste ano, foi realizado o primeiro LIRAa

(Levantamento de Índices Rápido do Aedes Aegypti) que ajuda a mapear os índices de infestação dos mosquitos na cidade.

A pesquisa aconteceu em todos os bairros da sede do município de Além Paraíba – MG. Foram vistoriados 684 imóveis no total, dos quais 41 registraram a presença do Aedes Aegypti (6,0%) e 42 registraram a presença do Aedes Albopictus (6,1%).

O índice geral de infestação predial do município ficou em 5,4%. Índice esse, considerado de Alto Risco, já que o índice preconizado pelo Ministério da Saúde é de 1%.

De acordo com a pesquisa, foram encontrados focos nos bairros: Esplanada, Jardim Paraíso, Morro da Conceição, Bairro da Saúde, Morro Santa Rosa, Goiabal, Morro São Sebastião, Morro São Geraldo, Vila Laroca, Bela Vista, Sítio Branco e Jaqueira.

Os principais depósitos encontrados foram pneus, caixas d’água, lixo, tambor de água, vasos e pratos de plantas, entulhos de obra…

Os Agentes de Combate a Dengue, realizam rotineiramente ações de controle, como mutirões de limpeza, campanha de conscientização, além das visitas domiciliares. Mas para reduzir o risco de passarmos por uma epidemia é fundamental a participação de todos cidadãos na eliminação dos possíveis focos do mosquito dentro de suas residências.

Algumas dicas importantes:

▪ Mantenha caixas d’água vedadas;

▪ Limpe calhas frequentemente;

▪ Feche bem os baldes, galões, tonéis, poços e tambores;

▪ Guarde pneus sem água e em lugares cobertos;

▪ Mantenha piscinas e fontes tratadas;

▪ Retire ou coloque areia nos pratos das plantas e evite acumular água;

▪ Esvazie a água das bandejas de geladeira;

▪ Coloque garrafas vazias e baldes com a boca para baixo.

Faça sua parte no combate ao mosquito. Previna-se.

Contamos com você para vencer essa guerra!!