Os núcleos setoriais do Programa Empreender retomaram com planejamento

Eles retomaram suas atividades em janeiro desse ano para planejar as ações, com o recomeço das atividades.

Além Hair

O núcleo está na fase final de formalização da Associação de Cabeleireiros e discutiu sobre esta, tomando algumas decisões.

Já está firmada a primeira missão desse ano, que é a participação no Hair Brasil 2022, em São Paulo, de 26 a 29 de março, com apoio do SEBRAE.

Levantadas algumas demandas, como maior visibilidade e capacitações, o núcleo teve uma reunião com o CEO da Nível 3 MKT e TI, Clério Rios, e com o Técnico Regional do SEBRAE, Marco Antônio de Mendonça.

Art Além

O núcleo se reuniu e fez um planejamento, tanto levantando demandas e capacitações quanto se organizando para participação em feiras e eventos esse ano.

Também foi levantada a questão de formalização de sua Associação, assunto iniciado no ano anterior e que deve ser retomado em 2022.

Além Vest Moda