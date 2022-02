COLUNA MG

www.sindijorimg.com.br

Crimes violentos têm queda de 25% em Uberlândia

O número de crimes violentos apresentou uma queda de mais de 25% em Uberlândia em 2021. Além disso, a cidade é a 1ª de Minas Gerais no ranking de diminuição de casos de homicídios do estado. O balanço do ano passado foi apresentado na tarde desta segunda-feira (7) pela Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Polícia Penal durante coletiva de imprensa na sede da sede da 9ª Região Integrada De Segurança Pública (RISP). Outros crimes, como roubos, furtos e estupros também apresentaram redução no município. De acordo com a PM, os crimes violentos em Uberlândia tiveram redução de 25,47% se comparado com o ano de 2020. (Diário de Uberlândia)

Empreendedorismo nas escolas

A capacitação para o projeto Empreendedorismo na Escola, voltada para professores e pedagogos da Rede Municipal de Educação de Caxambu terminou na última semana, com resultados bastante positivos. O objetivo da administração municipal é implantar nas escolas o ensino do empreendedorismo, aliado aos demais conteúdos. Participam da capacitação, que teve duração de 3 dias, 58 servidores da educação entre professores, diretores e pedagogos das escolas Municipais Padre Correia de Almeida, Pinguinho de Gente, Chapeuzinho Vermelho e John Kennedy. (Jornal Panorama – Baependi)

Transportes de carga

A estratégia de transformar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins (RMBH), em um hub logístico multimodal tem dado resultados. O aeródromo encerrou 2021 com expressivo crescimento na movimentação de cargas, ultrapassando as 37 mil toneladas no decorrer do ano passado. Isso representou aumento de 54% sobre o ano anterior, quando 24,8 mil toneladas haviam sido transportadas. O aeroporto industrial também vai passar por uma expansão nos próximos meses. Ao todo serão aportados R$26 milhões no empreendimento – o primeiro do tipo do País – visando à adequação das áreas para recebimento de quatro novas empresas a partir de 2023. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Capacitação para Família Acolhedora

A Prefeitura de Imbé de Minas convida a população para o evento de apresentação e capacitação do serviço ofertado pelo projeto “Família Acolhedora”. O evento deve acontecer nesta terça-feira, 08, às 13h, na Câmara Municipal e será transmitido, ao vivo, pelas redes oficiais da Prefeitura. O encontro – organizado pelo CRAS juntamente com a Secretaria de Assistência Social – tem por objetivo sanar todas as dúvidas da comunidade a respeito da implantação do projeto no município. As perguntas do auditório e da live serão respondidas pela equipe técnica do serviço, composta pela psicóloga Kamilly Silvério e pela assistente social Edivânia Rodrigues. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Projeto estimula pequenos negócios

O Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Janaúba, desenvolve no município, ao longo deste ano, o Projeto de Compras Públicas. Por meio de consultorias e capacitações, serão atendidos gestores públicos envolvidos no processo de aquisição de bens e serviços e fornecedores como microempreendedores individuais (MEI), Micro e Pequenas Empresas (MPE) ou produtores rurais da cidade. A iniciativa para fomentar compras governamentais integra um dos eixos do Programa Cidade Empreendedora, criado em 2021, pelo Sebrae Minas, para apoiar os municípios no enfrentamento aos efeitos econômicos da pandemia da covid-19. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Desapropriação de área

A prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início aos serviços de asfaltamento e outras bem-feitorias na Avenida das Codornas, local que em certo ponto faz ligação com a BR-050 – rodovia federal. Ali, seguem os serviços desde o ano passado, 2021, que visam possibilitar a entrega da obra dentro da previsão estipulada, que gira em torno de março ou abril deste ano, caso não haja um adiamento. A Procuradoria Geral do Município informou que a avenida das Codornas constava no Plano Diretor de Araguari desde 2004. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Cadastro de protetores de animais

O grande número de animais abandonados nas ruas e a falta de uma política pública para a causa animal é um antigo problema em Araxá. A Prefeitura Municipal já avançou em alguns projetos no último ano, como por exemplo, o mutirão de castração de 2.000 cães e gatos e melhorias no Canil Municipal. Para 2022, o objetivo é criar programas efetivos para reduzir a população animal de rua e oferecer melhores condições para o trabalho voluntário realizado por diversas pessoas em Araxá. O objetivo é viabilizar novos projetos que vão ajudar o município a resolver um problema de saúde pública e social, além de proporcionar mais carinho e cuidados para cães e gatos. (Correio de Araxá)

Faça o download do arquivo: