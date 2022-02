DECISÃO AFASTA NOVAMENTE O PROVEDOR E RECOLOCA EM VIGOR O DECRETO DE INTERVENÇÃO DO PREFEITO

A Desembargadora Áurea Brasil, da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por volta das 11 horas da manhã, DECIDIU que o Decreto do Prefeito Municipal que estabeleceu a intervenção no Hospital São Salvador volta a vigorar





O Hospital portanto segue em intervenção municipal e o interventor tomará posse da gestão do mesmo tão logo o atual Provedor seja intimado.

A Desembargadora em sua decisão afirmou que: “(...) Portanto desde que observado os parâmetros legais, a medida constitui ato discricionário do Administrador, cuja deliberação é impassível de análise pelo Poder Judiciário.” Prosseguindo em sua decisão afirmou a Desembargadora que “(...) no caso dos autos, não vislumbro ilegalidade no Decreto exarado pelo Prefeito Municipal, diante da existência de indícios graves de irregularidades (auto de infração lavrado pela de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais; ausência de médico intensivista na UTI; ingresso pelo Ministério Público de Ação de Busca e Apreensão para obtenção de prontuários de pacientes e agenda dos médicos; diversas denúncias de que o Provedor do Hospital, Dr. Rafael, teria assumido os atendimentos da UTI sem formação como intensivista; o fato de a Câmara Municipal em resposta do Conselho Regional de Medicina apurou que o Dr. Rafael não teria título de especialista em Medicina Intensiva; Consultas médicas do Dr. Rafael em consultório particular situado no Hospital, simultaneamente ao acompanhamento do CTI, o que deixa que os pacientes dependentes de cuidados intensivos fiquem desamparados; além da grave crise financeira e operacional em que instituição se encontra; situação irregular no CAGEC, o que impede que o Hospital firme convênios ou receba recursos públicos; além disso constatou a existência de dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de contas de energia elétrica que atingem cifras milionárias; por último há aparente precariedade de abastecimento de oxígêncio com risco de desabastacimento,





Por fim, com a decisão, está suspensa, voltando a valer a intervenção.

A Prefeitura Municipal através de sua Assessoria Jurídica já está tomando as medidas legal para a retomada do Hospital São Salvador.