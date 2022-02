Além Paraíba registra mais de 1000 casos de covid em janeiro

O mês de janeiro foi o mês que mais apresentou casos de pessoas positivadas covid no Brasil e também em Além Paraíba. O município registrou 1066 casos, de 01 até o dia 28 de janeiro.

Esse registro em janeiro superou, em números de infectados, todos os meses desde o início da pandemia (março de 2020). Fazendo um estudo comparativo, o mês que havia tido maior número de ocorrências, até então, foi março de 2021, com o registro de 569 casos em Além Paraíba.

O atual número de infectados pela variante Ômicron do coronavírus, neste mês de janeiro de 2022, supera a soma dos meses de maio a dezembro de 2021.

A variante Ômicron, como todos já têm conhecimento, é altamente contagiosa, porém menos letal.

Infelizmente, após 107 dias sem registro de óbito no município, no dia 21 de janeiro, foi registrada uma morte por Covid 19. A vítima da doença foi o menino Samuel Ponceano, de 08 anos, que tinha comorbidades. Samuel era filho de Marco Antônio Santos e Ariene Ponceano, moradores da localidade de Marinopolis.

Vacinação

Mesmo com os números de pessoas infectadas estando muito superior neste mês de janeiro, as internações e óbitos por covid, seguem em baixa. Essa baixa é por conta da vacinação, que vem sendo aplicada em todo o mundo desde janeiro do ano passado.

Em Além Paraíba, a vacinação segue da seguinte forma:

População acima de 12 anos, com primeira dose: 83,46%, total de 25.833 pessoas já estão vacinadas. População acima de 12 anos, com segunda dose: 73,74%, total de 22.824 pessoas. Pessoas totalmente imunizadas (primeira, segunda e dose de reforço), 37,41%, total de 11,580 pessoas.

A vacinação infantil contra covid já está sendo aplicada em Além Paraíba desde o dia 24 de janeiro. Já foram imunizadas com a primeira dose 2.986 crianças, em um total de 8,27%.