Mini Cash comemorou 1 ano em Além Paraíba

O Mini Cash- Atacado & Varejo, sediado na Ilha do Lazareto, em Além Paraíba, comemorou seu primeiro aniversário no dia 14 de dezembro passado.

Durante todo o mês de dezembro e janeiro 2021, todos os produtos do Mini Cash estiveram em promoção com preços bem baratos para melhor atender o cliente.

Fazendo parte das comemorações de seu aniversário, no dia 15 de janeiro, o Mini Cash realizou 28 sorteios de vales-compra, sendo 14 vales-compra de R$ 500,00 e os outros 14 de R$ 100,00.

Os ganhadores dos vales-compra de R$100,00 (cem reais) foram: Tiago Reis, Marilene da Conceição, Cristiane Baganha, Taymara Teixeira, Samuel Miguel de Oliveira, Eliane Machareth, Angelica B. Souza, Giovani Pereira, Maria Luiza, Felipe Cabral de Souza, Marciana Soares de Lima, Joseane Mesquita, Pedro Henrique, Tayssa Torres.

Joana Darc Mendes foi uma das ganhadoras do sorteio de vales-compra, no valor de R$ 500,00

Ganhadores do vales-compra de R$ 500,00 (quinhentos reais): Lúcio Ferreira, Joana Darc Mendes, Nelson, Hudson Raposo, Adenilson Barrozo, Claraeliz Martins, Maria de Fátima, Thaysa Miranda, Alexandre Silva Martins, Jeferson Douglas Andrade, Mariete da Silva Fernandes, Estelinha Mª. dos Santos, Valeria de Menzes e Avair Dias.

O destaque nesse um ano de Mini Cash é sempre às quintas-feiras, há a realização da promoção relâmpago da “Surpresa Inteligente”. A “Surpresa Inteligente” é quando um produto, que foi votado pelo cliente, fica com um preço imbatível. Leite, Fralda Descartável, Toddynho, Chinelo Ipanema, Coca-Cola, detergente e bacalhau, já fizeram parte da “Surpresa Inteligente”.

Todo dia é dia de promoção e melhores preços no Mini Cash. Fiquem atentos:

-Segunda do Parceiro Inteligente; - Terça e Quarta Hortifruti Inteligente; - Quinta é o dia do Festival de Limpeza e Beleza; - e, Sextou e Sabadão Mini Cash.

Todas as compras podem ser parceladas em ter 3x sem juros, no cartão Mini Cash.

O que poucas pessoas sabem é que o atacarejo, comandado pelo jovem empresário Oberdan Garcia, é um grande apoiador de ações sociais, como a recentemente proposta pelo grupo Rede Mulher, em parceria com a vereadora Débora Madalena. Em uma reunião do grupo Rede Mulher, a a jovem Laura Souza apresentou o tema da "Pobreza Menstrual", com a problemática das mulheres que, por falta de condições financeiras, não têm acesso aos produtos básicos de higiene menstrual, como, por exemplo, o absorvente higiênico.

Conforme pesquisas, muitas adolescentes e jovens deixam de frequentar as escolas no período menstrual. Assim que lhe foi apresentada a proposta de participar do projeto, o empresário Oberdan Garcia, do MiniCash, resolveu dar a sua contribuição. De imediato, o MiniCash passou a disponibilizar 500 absorventes mensais até dezembro de 2021, totalizando o ano com 3000 unidades distribuídas.

O Mini Cash – Atacado & Varejo, fica localizado na Av. Dr. José Avelino de Freitas, 125- Ilha do Lazareto- Além Paraíba.