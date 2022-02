Volta a aumentar número de internações por Covid-19 no Hospital de Cataguases

O que faltava para completar o quadro de agravamento do atual surto de Covid-19 em Cataguases, aconteceu na terça-feira, 25 de janeiro: as internações dobraram no Hospital de Cataguases nas últimas 24 horas, acendendo a luz amarela nas autoridades do município.

Este é um sinal importante na mudança de postura no enfrentamento a pandemia, pois obriga a tomada de decisões mais severas de controle e combate à doença. Junte-se a isso o fato de as cidades mais próximas também viverem o mesmo problema, trazendo de volta à memória os piores momentos desta pandemia ocorridos no início de 2021, o que todos pensavam ter ficado no passado.

Conforme o Boletim diário divulgado pelo Hospital com as informações sobre as internações por Covid-19, a UTI Covid está com 5 pacientes, sendo apenas 1 de Cataguases. Os demais são de Dona Euzébia (1), Estrela Dalva (1) e Itamarati de Minas (1). Os números da Enfermaria Covid, porém, mais do que dobraram nas últimas 24 horas. O setor abriga 9 pacientes, sendo 2 de Cataguases e 2 de Laranjal, além de oriundos de São João Nepomuceno (1), Leopoldina (1), Miraí (1), Itamarati de Minas (1) e Palma (1).

Neste mesmo período um homem de 83 anos, de Cataguases, morreu suspeito de ter sido vítima da Covid-19 e uma mulher, de 47 anos, de Cataguases, recebeu alta após se curar daquela doença.

Na terça-feira, também, foram registrados 215 novos casos de Covid-19, conforme informa o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. De primeiro de janeiro de 2022 até hoje Cataguases já registrou 1.419 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, há quase dois anos, foram registrados 9.847 casos da doença que provocou 280 óbitos, sendo que dois ainda estão em observação e não estão contabilizados. A absoluta maioria, porém, 8.573 pessoas, se recuperaram. O município tem ainda, conforme o mesmo boletim epidemiológico, 295 casos suspeitos. Outras 815 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes da Saúde, e 13.159 foram diagnosticadas com Síndrome Gripal Inespecífica.