Família faz campanha em Leopoldina para comprar cadeira de rodas motorizada para jovem de 21 anos

Uma família de Leopoldina está fazendo uma vaquinha online para comprar uma cadeira de rodas motorizada para a jovem Juliene Calixto de Campos, de 21 anos, residente no Bairro Três Cruzes. A ação pretende arrecadar R$ 8.265,79 e já conseguiu R$ 3.214,69 até a tarde desta quarta-feira, 26 de janeiro..

Quando tinha 7 anos de idade Juliene Calixto de Campos apresentou dores abdominais e fraqueza nas pernas e após uma piora nos sintomas ela perdeu os movimentos das pernas.

Com o passar do tempo a coluna da jovem apresentou deformidade, lordose acentuada, precisando de outra cirurgia de correção com fixação de placas. “Hoje ela está com 21 anos, e mesmo sendo cadeirante nunca deixou de correr atrás dos sonhos dela, sempre foi muito esforçada e estudiosa, graças a essa dedicação, conseguiu passar no vestibular para Ciências Contábeis na Universidade Federal de Juiz de Fora”. A tia da jovem explicou ao jornal O Vigilante Online que a vaquinha é a “única esperança” para eles conseguirem comprar a cadeira.

“Sempre sua mãe era quem a ajudava na locomoção, mas como precisou mudar de cidade por causa da faculdade acabou tendo que se adaptar sozinha e ter uma cadeira de rodas motorizada vai ajudá-la muito na sua independência, auto estima e locomoção. Nossa família não tem condições financeiras para pagar por essa cadeira, por isso estou pedindo de todo coração essa ajuda.”, conta uma prima de Juliene.

Por isso, a família decidiu iniciar a vaquinha para arrecadar R$ 8,2 mil e cobrir os custos do novo equipamento.

Para ajudar a família de Juliene basta acessar o link da vaquinha online e fazer a doação do valor que desejar.