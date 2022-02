Educação realiza entrega de novos materiais para Educação Infantil e Creche.

Com o objetivo de garantir o bem-estar continuo das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Creches, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou no início dessa semana a entrega dos novos materiais de cama e banho que compõem o enxoval necessário para o cuidado com esses alunos.

O enxoval entregue é composto por toalha de banho, lençóis, cobertores, colchonetes, travesseiros, edredons, fraldas e colchões.

A aquisição desses itens que compõem o enxoval facilitam o trabalho dos profissionais da educação e também proporcionam maior conforto para as crianças beneficiando a toda comunidade escolar.



(Fonte: Comunicação PMAP)