Justiça devolve provedoria do HSS ao Dr. Rafael Gracioli

Na tarde de ontem, 25 de janeiro, o juiz Dr. Leonardo Curty Bergamini, da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Além Paraíba, concedeu liminar favorável ao médico Dr. Rafael Boubee Gracioli, e toda diretoria da gestão e gerência do Hospital São Salvador pelo Conselho Diretor e Conselho Fiscal, para que voltem a ocupar os cargos, como eleitos para o biênio 2020-2022.

Tudo se deu inicio, há 18 dias, quando um decreto municipal entrou em vigência, em que o Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, determinou interdição no Hospital São Salvador, destituindo todo Conselho Diretor da instituição.

Em decisão judicial, ficou entendido “abusividade do decreto municipal”, determinando a suspensão dos “efeitos do Decreto Municipal nº 6.607 de 07 de janeiro de 2022, com retorno dos poderes, da gestão e gerência do Hospital São Salvador pelo Conselho Diretor e Conselho Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.