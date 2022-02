Prefeito de Aventureiro segue em isolamento

Em nota oficial emitida na tarde de segunda-feira, 24 de janeiro, logo após decretar a proibição de eventos em todo município, o prefeito municipal de Santo Antônio do Aventureiro, Amaury de Sá Ferreira, emitiu um comunicado dirigido para toda população informando que tinha contraído o Coronavírus.

Segundo o prefeito aventureirense, seguindo os protocolos médicos e sanitários que normatizam o assunto ele estaria em sua residência isolado junto de seus familiares, e ao mesmo tempo solicitava da população que tomasse todos os cuidados e observasse as condutas, usando álcool gel e mantendo distanciamento social a fim de evitar contaminação.



Em conversa com o editor do Site de Notícias do Jornal Além Paraíba, Flávio Senra, Amaury informou que estava bem, assim como sua esposa e filha, e que sua equipe de assessores e secretariado estavam cuidando dos interesses do município. “Minha equipe de assessores diretos, bem como os titulares das diversas secretarias, estão no comando das ações e me repassando informações sobre o município. Confio neles, e tenho certeza absoluta que o nosso querido município de Santo Antônio do Aventureiro está em boas mãos”, enfatizou Amaury. “Logo estarei de volta”, concluiu.

Abaixo, o Comunicado do prefeito à população: