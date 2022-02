Vacinação infantil contra covid já começou em Além Paraíba

A Secretaria Municipal de Saúde deu inicio, na segunda-feira, 24 de janeiro, a vacinação infantil (5 a 11 anos) contra COVID-19.



Conforme diretriz do Ministério da Saúde a vacinação começou com crianças portadoras de comorbidades.



A vacinação teve inicio com alunos da APAE de Além Paraíba.

A primeira criança a ser vacinada, foi o Joel Ramos, aluno da APAE.



Segundo o Secretário de Saúde, Cláudio Klein, as imunizações de crianças, adolescentes e adultos vão acontecer simultaneamente.

Segue o calendário de vacinação desta semana:

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS





O PÚBLICO a ser vacinado:

✔️ 1ª dose PFIZER para ADOLESCENTES e ADULTOS acima de 12 anos q ainda NÃO TOMARAM nenhuma dose de vacina.

✔️ 2ª dose PFIZER para ADOLESCENTES e ADULTOS que tomaram a 1ª dose até 21 dias atrás.

✔️ 2ª dose ASTRAZENECA para as pessoas ACIMA de 18 anos com a dose PENDENTE.

✔️ REFORÇO/3ª dose para pessoas ACIMA de 18 anos que tomaram a 2ª dose CORONAVAC, ASTRAZENECA ou PFIZER até o dia 28/09/21.

✔️ REFORÇO/2ª dose para pessoas ACIMA de 18 anos que tomaram a 1ª dose da JANSSEN.





? ATENÇÃO :

O ADOLESCENTE deve estar ACOMPANHADO de adulto MAIOR de 18 ANOS para a vacinação.





☑️ Quarta-feira 26/01/22

Horário: 8 às 16 hs

Local: CINEMA BRASIL





☑️ Quinta-feira 27/01/22

??Horário: 8 às 16 hs

Local: CINEMA BRASIL





? É necessário que todos levem o cartão de vacinas e CPF para ser vacinado.

? Qualquer dúvida, ZAP 98871-8028 ou 3462-6800.